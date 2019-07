Openbare aanklagers in Zweden willen dat rapper ASAP Rocky langer vast blijft zitten na een mishandeling in Stockholm. Dit meldt TMZ, dat eerder beelden deelde van het voorval.

Zweedse openbare aanklagers hebben bij de rechter aangevraagd dat Rakim Mayers, zoals ASAP Rocky echt heet, nog minstens twee weken vast blijft zitten terwijl er onderzoek wordt gedaan naar de mishandeling. Zijn bodyguard, die ook in de filmpjes te zien is, is echter vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs.

De dertigjarige Mayers trad dinsdagavond op in Stockholm en werd daarna samen met zijn entourage op straat lastiggevallen door twee jongens. De artiest deelde daar zelf beelden van op Instagram. Daarop is te zien hoe een van de jongens zijn eigen koptelefoon pakt en die net buiten beeld kapot slaat. Mayers en zijn team beweren dat dit gebeurde op het hoofd van de bodyguard.

Op beelden in handen van TMZ is te zien hoe Mayers eerst nog probeert te bemiddelen en tegen de jongens zegt dat hij niet wil vechten of in de gevangenis terecht wil komen. De jongens blijven de bodyguard echter beschuldigen van het vernielen van de koptelefoon. Buiten beeld is te horen hoe enkele meisjes zeggen ook lastiggevallen te zijn door de jongens die hen zouden hebben betast.

In een later opgenomen filmpje slingert de rapper een van de jongens door de straat waarna een groepje, onder wie Mayers, op hem inslaat en schopt.