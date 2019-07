Een groep fans van Michael Jackson klaagt de vermeende slachtoffers van de artiest, die in de documentaire Leaving Neverland aan het woord komen, aan in Frankrijk. De fans beschuldigen de twee mannen van het belasteren van het imago van Jackson. Dit meldt Reuters.

De aanklacht is ingediend in Orléans, in het noorden van Frankrijk. Fanclubs The Michael Jackson Community, MJ Street en On the Line sloegen de handen ineen voor de aanklacht.

Advocaat van de groep Emmanuel Ludot zegt dat het optreden van James Safechuck en Wade Robson in Leaving Neverland aanvoelt als een lynchpartij. De twee waren in hun jeugd regelmatig op het landgoed Neverland van Jackson te vinden en zeggen in de documentaire stelselmatig op minderjarige leeftijd te zijn misbruikt door de zanger.

De fanclubs hebben bewust voor een aanklacht in Frankrijk gekozen, omdat bescherming tegen smaad hier ook na de dood geldt, in tegenstelling tot in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk.

De fans eisen een symbolische vergoeding van 1 euro. Ludot is ervan overtuigd dat hij de zaak wint. In 2014 vertegenwoordigde hij al een groep fans die Jacksons dokter Conrad Murray, die werd veroordeeld voor het toedienen van een dodelijke dosis propofol, ook voor een bedrag van 1 euro aanklaagden. Die zaak werd gewonnen door de fanclub.

Robson en Safechuck verschenen niet in de rechtszaal en zetten ook geen advocaat op de zaak. Op 4 oktober volgt de uitspraak.