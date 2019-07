Riza Aziz, de producent van The Wolf of Wall Street, is donderdag in Maleisië opgepakt op verdenking van witwassen, schrijft Variety.

Zijn arrestatie is onderdeel van het zogeheten 1MDB-schandaal, waarvoor eerder de voormalige minister-president van Maleisië, Najib Razak, gearresteerd werd. Razak wordt ervan verdacht meer dan 605 miljoen euro uit het staatsinvesteringsfonds te hebben gestolen.

Ook Aziz, die in Maleisië geboren werd, wordt in verband gebracht met het plunderen van het investeringsfonds.

Na zijn arrestatie werd de producent weer vrijgelaten op borgtocht. Naar verwachting moet hij vrijdag voor de rechter verschijnen, waar hij hoort waarvoor hij precies wordt aangeklaagd.

Aziz is medeoprichter van Red Granite Pictures, de producent van onder meer The Wolf of Wall Street en de medeproducent van Dumb and Dumber To en Daddy's Home.