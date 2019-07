Katja Schuurman en Freek van Noortwijk, die op 21 juni zijn getrouwd, zijn in de echt verbonden door Femke Halsema. De actrice deelt donderdag nieuwe foto's van haar huwelijk, waarbij ze de burgemeester van Amsterdam bedankt.

"Liefste Femke, mijn mooie vriendin, dankjewel voor je lieve, ontroerende, doortastende en geestige woorden tijdens onze ceremonie", schrijft Schuurman op Instagram. "Ik hou van je."

De 44-jarige Schuurman en chef-kok Van Noortwijk (30) trouwden twee weken geleden op een huwelijkslocatie in Flevoland. Schuurmans dochter Sammie (9) was getuige van het huwelijk. "Dat vond ik wel heel belangrijk, dat zij onze liefde kon onderschrijven", vertelde Schuurman in videobeelden die destijds zijn gedeeld door Shownieuws.

De rest van het weekend vierden zij hun huwelijk met familie en vrienden, die samen overnachtten in een tipidorp. Ook liet het pasgetrouwde koppel aan hen weten armbanden in plaats van ringen te hebben uitgewisseld.

Schuurman trouwde in een jurk met een hoge split en een diep decolleté, die ze uitzocht tijdens de opnames van het TLC-programma Say Yes to the Dress.