Eva Jinek en Anna Nooshin hebben moeite met harde woorden, Art Rooijakkers 'brandt in kijkcijferhel' en gaat Carice van Houten nooit meer naakt? Een overzicht van het entertainmentnieuws van deze week.

Een bekend persoon zijn heeft ongetwijfeld zo z'n voordelen. Vloggers en influencers hoeven geen kleding meer te kopen, niet meer voor hun vakantie te werken en gaan gratis uit eten, alles in ruil voor een hashtag of vermelding in een foto. Dat doet vermoeden dat het leven een stuk makkelijker is als je maar bekend bent, maar uit interviews met BN'ers blijkt toch vaak dat er ook een heel andere kant aan zit.

Zo vertelde Johan Derksen deze week in HP/De Tijd hoe hij in een restaurant zat met zijn vrouw en een man ongevraagd aanschoof om zijn mening te geven over van alles en nog wat. Toen diezelfde man vervolgens zijn beste vriend belde en Johan hem ervan moest overtuigen dat hij het écht was, was de maat vol.

Yolanthe Sneijder-Cabau vertelde Grazia deze week dat zij Xess Xava eigenlijk uit de publiciteit had willen houden, maar dat het in Turkije onmogelijk was. "Voor ons huis in Istanboel stonden paparazzi dagenlang op mij en Xess te wachten." Uiteindelijk zag Yolanthe geen andere mogelijkheid dan Xess zelf maar te delen met de wereld.

Anna Nooshin vertelde in LINDA dat ze in eerste instantie best goed wist om te gaan met alle kritiek op haar vlogs en berichten op sociale media, maar dat ze het zeker de laatste tijd ingewikkelder vindt worden. "Ik krijg weleens kritiek dat mijn foto's te bloot zijn. Ik zie ze als een vorm van mezelf ontdekken en koppel het op geen enkele manier aan mijn intelligentie of oppervlakkigheid. En oké, het is ook een beetje mijn vorm van rebellie."

Bij Anna ging het echter verder dan dat, want mensen vonden ook dat ze voor de influencer mochten bepalen wanneer zij weer dingen ging plaatsen op sociale media na de dood van haar vader. "Op Instagram heb ik na de dood van mijn vader berichten verwijderd die ik echt niet trok. DM's met teksten als: 'Je vader is amper dood, en jij bent alweer aan het uploaden', en 'Egoïstisch kutwijf, hij zou zich voor je schamen'. Heftig dat mensen zo gemeen kunnen zijn over iets waar ze niets vanaf weten."

Ook Eva Jinek kan erover meepraten: zij kreeg na de eerste maanden van haar eigen talkshow zoveel kritiek over zich heen, dat ze zichzelf niet durfde aan te kijken in de spiegel. Dat vertelden ze in Tims^tent. "Ik had genoeg van mezelf en was zo teleurgesteld in hoe het was gegaan."

"Ik zag op dat moment de uitweg niet", aldus de presentatrice, die uiteindelijk andere dingen is gaan proberen omdat "stilzitten in een hoek" ook niets zou helpen. Dus denk toch nog even goed na over het effect dat het kan hebben wanneer je anoniem kritiek levert op sociale media.

Arme Art

Iemand die net als Eva veel kritiek krijgt, is Art Rooijakkers. Voor de presentator moeten dit geen makkelijke weken zijn. Zijn latenightprogramma belandde deze week in de "kijkcijferhel", zoals Mediacourant het noemde, en ook recensenten zijn nog altijd niet onder de indruk.

Art presenteert iedere doordeweekse dag op RTL 4 zijn talkshow Zomer met Art en er is weinig positiefs over gezegd en geschreven. Art zou te ongemakkelijk zijn, de gesprekken zouden niet goed genoeg verlopen en de gasten, net als bij voorganger RTL Late Night, "zoutloos".

Deze week kwam daar een schepje bovenop: één avond keken niet meer dan 99.000 mensen naar de uitzending. Geheel aan Art en zijn team heeft het niet gelegen, want ze moesten het opnemen tegen de Oranjevrouwen in de halve finale van het WK, maar voor de redactie zal het geen fijn moment zijn geweest toen de volgende ochtend de kijkcijfers online verschenen.

Net als Twan Huys krijgt Art ongetwijfeld nog heel lang de tijd om zich te bewijzen, en we horen nog geen geruchten dat de zender hem zijn zomerse weken niet vol laat maken. En misschien dat het programma, zoals Art hoopte in Panorama, daarmee genoeg tijd krijgt om zich echt te ontwikkelen en uiteindelijk tóch al die recensenten, twitteraars en BN'ers positief weet te stemmen.

Nooit meer naakt?

Nederlandse films hebben eigenlijk altijd één zekerheid: de acteurs en actrices zijn niet bang om hun naakte lichamen te laten zien. Een tiet, een kont of een geslachtsdeel: in Nederland hebben we er geen enkel probleem mee om alles te tonen.

In andere landen gaan ze daar toch anders mee om, zo concludeerde ook Carice van Houten deze week in gesprek met Amerikaanse filmsite Deadline. De actrice, die in de Verenigde Staten populair is door haar rol in Game of Thrones, vindt dat Nederlanders daar toch wat ruimdenkender in zijn.

Het naakte lijf van Carice was al eens te aanschouwen in Zwartboek, maar ook in Game of Thrones werd haar gevraagd haar borsten te tonen. Achteraf weet ze niet of ze dat nog steeds zou doen.

"Het is nooit fijn om op een set de enige te zijn die geen kleren aanheeft. Het was voor ik een kind had en ik denk dat ik me er nu ongemakkelijker over zou voelen. Daarbij zijn de tijden ook veranderd. Destijds voelde het overweldigend, alles. Niemand dwong me ertoe, maar achteraf zou ik er voorzichtiger mee omgaan."

Dat de show niet alleen bekendstond om de bloederige vechtscènes en onverwachte sterfgevallen, maar vooral ook om de vele naakte lichamen, is ook Carice niet ontgaan. Nadat de #metoo-beweging ontstond en vrouwen zich uitspraken over seksuele intimidatie, werd het volgens de actrice echter ook minder met alle blootheid. "En het bewees dat je het (als serie, red.) niet nodig hebt."

Of Carice nu echt nooit meer naakt gaat, zegt ze er niet bij, maar na de komst van zoon Monty is alles anders. Voor de fans is er "gelukkig" nog genoeg terug te zien.