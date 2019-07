Verschillende bekende Nederlanders delen woensdag en donderdag via sociale media hun enthousiasme over Oranje. Het Nederlands elftal haalde woensdagavond de WK-finale door in de verlenging met 1-0 van Zweden te winnen.

Jan Smit

Jan Smit was aanwezig bij de halve finale in Lyon en deelde via Instagram een filmpje van zijn reactie na het laatste fluitsignaal. Onder de beelden klinkt zijn Oranje-lied Wij Zijn Nederland.

Claudia de Breij

Ook Claudia de Breij deelde haar enthousiasme via Instagram. Ze plaatste een foto van Jackie Groenen, die het winnende doelpunt in de halve finale maakte. Daarnaast plaatste De Breij een deel van de tekst uit haar WK-lied Zie Die Leeuwinnen.

Arie Boomsma

"Een schitterend voorbeeld voor iedereen die werkt of sport in teamverband", merkt Arie Boomsma op.

Anouk Hoogendijk

Oud-voetbalinternational Anouk Hoogendijk laat via Twitter weten hoe trots ze is op Oranje.