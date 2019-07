De vader van Avicii denkt dat de dood van zijn zoon niet gepland was. Klas Bergling vergelijkt de zelfmoord van de dj met een auto-ongeluk.

"Onze theorie is dat hij zijn zelfmoord niet heeft gepland, maar dat het een soort auto-ongeluk was. Er gebeurden zo veel verschillende dingen op hetzelfde moment en hij raakte de controle kwijt", vertelt Bergling woensdag in gesprek met de Amerikaanse nieuwszender CNN.

Volgens de vader van Avicii, echte naam Tim Bergling, kwam de dj gelukkig over in de dagen voor zijn dood. "Maar je gelukkig voelen ligt niet ver van je ongelukkig voelen. Kleine dingen kunnen je dan nog steeds verdrietig maken en je uit balans brengen en ik denk dat dat er met hem gebeurd is."

In het interview met CNN roept Bergling politici op om jongeren al vroeg in hun leven te helpen met hun mentale problemen. "Het belangrijkste is om er op tijd bij te zijn. Het is een politieke kwestie die nu opgelost dient te worden, in plaats van er nog tien jaar alleen maar over te blijven praten."

De familie van Avicii richtte in maart dit jaar De Tim Bergling Foundation op, die zich onder meer op zelfmoordpreventie en aandacht voor psychische problemen zal richten.

Avicii overleed vorig jaar onverwacht

De Zweedse producer en dj werd op 20 april 2018 dood aangetroffen in Masqat, de hoofdstad van Oman, waar hij met een paar vrienden op vakantie was.

In het verleden kampte Avicii met gezondheidsproblemen door zijn overmatige drankgebruik. Ook stopte hij met touren, omdat hij niet kon omgaan met de roem. Zijn familie liet destijds in een brief weten dat Bergling "niet meer verder kon en rust wilde vinden".

Denk jij aan zelfmoord? Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via www.113.nl.