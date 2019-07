Froukje de Both heeft een nieuwe relatie. De presentatrice is nu samen met Jordy, zo bevestigt ze middels haar manager aan NU.nl na berichtgeving van Weekend.

De 47-jarige presentatrice werd door het blad samen met Jordy gefotografeerd op het strand. Op de foto's is te zien hoe de twee hand-in-hand over het strand lopen en later samen bij een strandtent zitten.

De manager van De Both bevestigt het nieuws, maar wil verder geen details geven over de relatie.

De Both was eerder samen met radio-dj Niek van der Bruggen, met wie ze zes jaar een relatie had. In oktober 2017 besloot het stel uit elkaar te gaan. De presentatrice heeft uit haar relatie met Jeroen te Rehorst dochter Emma.