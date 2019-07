Channing Tatum (39) heeft op dinsdag een contactverbod ingediend tegen een vrouw die zijn huis zonder toestemming betrad. Dit meldt website The Blast. De inbreker verbleef tien dagen lang in een van Tatum's woningen in Hollywood.

De vrouw heeft in juni ingebroken bij één van Tatum's leegstaande huizen. Een assistent ontdekte dat en belde de politie. De vrouw ontkende dat ze inbrak, en zei dat de acteur haar had uitgenodigd om in zijn huis te verblijven.

Tatum kent de vrouw niet maar is wel bekend met haar. Eerder is zij ook komen opdagen bij zijn huis en heeft toen geprobeerd om contact te zoeken met hem.

De acteur voegde ook een verklaring toe aan de rechtbankdocumenten die hij indiende. Hierin staat dat de stalker een brief heeft achtergelaten bij hem thuis in november met daarin het verhaal dat de twee elkaar tien jaar geleden hebben ontmoet. Ook schreef zij dat Tatum naar haar zat te kijken. De acteur is van mening dat de vrouw aan waanideeën lijdt.