Yolanthe Sneijder Cabau-van Kasbergen heeft haar zoon Xess Xava (3) vanaf het begin uit de publiciteit willen houden. Dit zegt zij in een interview met tijdschrift Grazia.

De actrice en presentatrice stelt dat het vanaf het begin moeilijk was om voor voldoende privacy voor Xess te zorgen. "Het probleem was dat we in Turkije woonden, waar de privacywetgeving minder strikt is. Voor ons huis in Istanboel stonden paparazzi dagenlang op mij en Xess te wachten."

In oktober 2015 beviel de presentatrice van Xess Xava. Sneijder en Cabau-van Kasbergen gunden hun kind een rustig privéleven. "Toen Xess werd geboren, was dat eigenlijk ook wat Wes en ik voor hem wilden", zegt Cabau-van Kasbergen. De paparazzi in Istanboel waren volgens haar echter vanaf het begin agressief.

De actrice besloot toen om het heft in eigen handen te nemen. Om de druk bij de paparazzi weg te nemen is ze zelf foto's met Xess gaan plaatsen.