Lauren Verster en haar vriend Jasper verwachten hun tweede kind, vertelt de presentatrice aan Shownieuws.

"Ik ben weer zwanger", aldus de 39-jarige Verster, die programma's maakte als Lauren! en Ik wil een kind. "Ik heb het nog niet aan heel veel mensen verteld."

De presentatrice kwam er pas vrij laat achter dat ze in verwachting is. Na enkele negatieve tests bleek ze toch zwanger te zijn. Afgelopen zaterdag had Verster haar tienwekenecho.

De presentatrice beviel in februari vorig jaar van haar eerste kindje: Leentje Wambleesha, dat ze ook samen met Jasper Diepeveen kreeg. Verster en Diepeveen ontmoetten elkaar toen Verster nog een relatie had met tv-presentator Jort Kelder. Diepeveen werkt in tegenstelling tot Kelder achter de schermen als cameraman en wil dit volgens de presentatrice graag zo houden.