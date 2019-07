Actrice Danielle Brooks, bekend van Netflix-serie Orange is the New Black, is zwanger.

"Ik ben zo blij dat ik het nieuws eindelijk met jullie kan delen", schrijft Brooks op Instagram. Op een foto is ze te zien met een zwangerschapstest in haar hand.

De 29-jarige actrice speelt in Orange is the New Black de rol van Tasha 'Taystee' Jefferson. Het laatste, zevende seizoen van de serie is vanaf 26 juli te zien. Brooks was ook onder meer te zien in het Broadway-stuk The Color Purple.