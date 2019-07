Nine Storms zet haar carrière als interieuradviseur tijdelijk in de wacht om bij haar vriend Dylan Groenewegen in Spanje te kunnen zijn, waar de wielrenner zich voorbereidt op de Tour de France.

"Daar hebben we nu even voor gekozen. Anders zie je elkaar echt nooit meer en dat is niet gezond voor je relatie. Ik wist dat dit ging gebeuren toen we besloten te gaan samenwonen. Dat mijn carrière dan even in de wacht zou worden gezet. Nu is het tijd voor Dylan om te oogsten. Straks mag ik weer", aldus Storms in een dubbelinterview in Veronica Magazine.

Groenewegen behaalde vorig jaar en het jaar daarvoor al enkele etappewinsten in de prestigieuze wielerronde, maar die prestaties vergen veel trainingsuren. Die inspanningen hebben invloed op het aantal uren die hij met zijn vriendin kan besteden.

"Nine begrijpt gelukkig heel goed dat ik geen zin heb om 's avonds naar de film te gaan als ik 's middags keihard heb getraind. Dat is fijn", zegt Groenewegen.

"Zo'n verhuizing vraagt erg veel van je partner, dat besef ik heel goed. Maar Nine houdt het goed vol en ze krijgt er ook mooie dingen voor terug."

De Tour de France begint zaterdag.