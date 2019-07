Ariana Grande heeft haar steun uitgesproken voor Taylor Swift in de ruzie rond haar muziekrechten.

"Ik zou nooit aan de kant kunnen staan van iemand die van plan is een ander te kwetsen", schrijft de zangeres maandag in een inmiddels verwijderde post via Instagram Stories.

De manager van Grande, Scooter Braun, nam maandag Swifts voormalige platenmaatschappij Big Machine Records over. Swift is er niet blij mee dat hij nu eigenaar is van de rechten op haar muziek.

"Zodra ik het hoorde, heb ik persoonlijk met hem (Braun, red.) gesproken", aldus Grande. "Ik wil me niet publiekelijk uitspreken of me erin mengen, maar het is me opgevallen dat er heel verschillend gereageerd wordt wanneer mijn naam genoemd wordt. Verspreid liefde, alsjeblieft."

Grande sluit haar boodschap af met de woorden: "Het spijt me zo, Tay. Ik hou van je. Blijf sterk."

Swift nooit eigenaar van eigen muziek geweest

Swift vertelde maandag op Tumblr dat ze op haar vijftiende tekende bij Big Machine, maar nooit eigenaar werd van haar muziek.

De zangeres wilde dit veranderen en platenbaas Scott Borchetta bood haar een contract aan waarbij ze met elk album dat ze uitbrengt, de rechten over een eerdere plaat terugverdient. Ze weigerde en verliet Big Machine om zich te richten op een toekomst bij Republic Records, waar haar volgende album in augustus verschijnt.

Verschillende artiesten hebben zich ondertussen uitgesproken over de kwestie. Sommigen scharen zich achter Swift, zoals Cher en Halsey, maar anderen, zoals Demi Lovato en Justin Bieber, verdedigen manager Braun.