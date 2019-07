Kim Kardashian gaat haar nieuwe kledinglijn niet langer onder de naam Kimono uitbrengen. Dit liet ze via sociale media weten. De realityster benadrukt dat ze geen slechte intenties had bij het kiezen van de naam.

Kardashian kondigde de nieuwe kledinglijn in juni aan en de naam werd al snel onderwerp van discussie. De echtgenote van Ye West vernoemde de lijn naar het Japanse kledingstuk en wilde het wettelijk laten registeren. Dat werd door critici als culturele toe-eigening bestempeld.

Hoewel Kardashian eerder aangaf de merknaam niet te veranderen, gaat ze nu toch overstag. "Als ondernemer ben ik mijn eigen baas en dat is een van de meest lonende uitdagingen in mijn leven. Na al die jaren biedt het me de mogelijkheid om direct in contact te staan met mijn fans en het publiek. Ik luister, leer en groei en ik waardeer de passie en verschillende perspectieven die mensen me bieden", schrijft ze in een verklaring.

"Ik heb de naam van de lijn met de beste intenties bekendgemaakt. Ik streef altijd naar inclusiviteit en diversiteit en na beraad heb ik besloten dat de lijn een nieuwe naam krijgt." Kardashian sluit haar bericht af met een dankwoord voor de aanhoudende steun van haar volgers. Ze zegt snel met een nieuwe naam op de proppen te komen.