Eva Jinek kon de kritiek die ze tijdens de eerste maanden van haar talkshow Jinek kreeg maar moeilijk verdragen. De presentatrice geeft in het programma Tims ^ tent toe dat ze zichzelf amper in de spiegel kon aankijken in die periode.

Jinek was te gast in het programma van presentator Tim den Besten en vertelde over de moeilijke eerste periode van Jinek. "Ik merkte na die twee maanden dat ik gewoon niet in de spiegel wilde kijken tijdens het make-up op doen", legt ze uit. "Ik had genoeg van mezelf en was zo teleurgesteld in hoe het was gegaan."

"Ik zag op dat moment de uitweg niet", geeft ze toe. Volgens Jinek is ze dingen gaan proberen, omdat ze zich realiseerde dat "stilzitten in een hoek" ook niets zou helpen. De presentatrice zegt zich nooit te hebben herkend in het imago van "ijskonijn" dat ze ooit had. Ze vindt dat mannelijke presentatoren die dezelfde kritische vragen stellen nooit die stempel krijgen. "Niemand zegt over Jeroen Pauw dat hij een ijskonijn is als hij goed en zakelijk zijn werk doet."

Op de vraag of ze nog dromen heeft, reageert ze stellig: "Ik hoop dat ik ooit in mijn leven een fictiefilm mag regisseren. Dat zou ik heel leuk vinden."

Jinek was te gast in de eerste aflevering van Tims ^ tent: maar dan in een bungalow met sterren. Voor de serie deed hij ook interviews met Sylvana Simons, Pepijn Lanen, Roxeanne Hazes, Maxim Hartman en Rob Jetten, die de komende vijf weken op zondagavond worden uitgezonden.