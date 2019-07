Taylor Swift houdt de gemoederen flink bezig en verdeelt de meningen van haar collega's door een ruzie met haar voormalige platenmaatschappij Big Machine Records. Het bedrijf wordt overgenomen door ondernemer en artiestenmanager Scooter Braun en Swift is er niet blij mee dat hij nu eigenaar is van de rechten op haar muziek. Swift kan met haar uitgebreide reactie op steun rekenen van Halsey en Cher, maar Justin Bieber en Demi Lovato springen in de bres voor Braun.

Swift vertelt op Tumblr dat ze op haar vijftiende tekende bij Big Machine, maar nooit eigenaar werd van haar muziek. De zangeres wilde dit veranderen en platenbaas Scott Borchetta bood haar een contract aan waarbij ze met elk album dat ze uitbrengt, de rechten over een eerdere plaat terugverdient. Ze weigerde en verliet Big Machine om zich te richten op een toekomst bij Republic Records, waar haar volgende album in augustus verschijnt.

In een reactie laat Borchetta weten dat Swift alle rechten over haar muziek bij het tekenen van een nieuw contract direct zou terugkrijgen. Ook benadrukt hij dat Swifts vader als aandeelhouder tegen de deal had kunnen stemmen. Swift zou zelf een dag van tevoren een bericht van Borchetta hebben ontvangen.

Het geschil over muziekrechten blijft echter niet tussen Swift, Braun en Borchetta. Verschillende artiesten mengen zich in de situatie. Sommigen scharen zich achter Swift, maar anderen verdedigen manager Braun.

Halsey

Zangeres Halsey, bekend van hits als Without me en Closer, is een van de eersten die het opneemt voor Swift. Ze schrijft dat Swift haar inspiratie was om haar eigen liedjes te gaan schrijven. "Het maakt me ziek dat je als vrouw met grote invloed en veel succes nog steeds te maken krijgt met mensen die je uit wrok machteloos laten voelen", schrijft Halsey op Twitter. "Het laat zien dat we nog een lange weg hebben te gaan in de muziekindustrie."

Justin Bieber

Justin Bieber, die Scooter Braun als manager heeft, richt zich tot Swift in een post op Instagram waarbij hij een oude foto van zichzelf met de zangeres plaatst. Hij biedt allereerst zijn verontschuldigingen aan voor een foto met Braun die hij plaatste tijdens Swifts ruzie met West en Kardashian en stelt dat Braun hier niet verantwoordelijk voor was.

Hij vindt echter niet dat Swift het recht heeft om dit uit te vechten op sociale media. "Met welke reden heb je dit verhaal geplaatst? Het lijkt erop dat je sympathie probeert te wekken terwijl je weet dat je fans Scooter nu gaan aanvallen", schrijft hij. Hij voegt toe dat hij hoopt dat Swift en Braun met elkaar om de tafel te gaan om het uit te praten. Bieber besluit met de opmerking dat hij zich hier liever niet in wilde mengen, maar dat hij het te ver vindt gaan dat Swift zijn vriend online aan de schandpaal nagelt.

Cara Delevingne

Model en actrice Cara Delevingne reageerde op het bericht van Bieber en de reactie van Hailey Bieber die haar echtgenoot omschrijft als "gentleman". "Ik denk dat je niet helemaal snapt wat een verontschuldiging precies is. Waar Taylor Swift over praat is veel groter dan de foto die jij plaatste en dat weet je. Je zegt zelf dat je haar al tijden niet hebt gesproken, dus weet je ook niet hoe de situatie precies zit. Neem een stap terug en leer hiervan", schrijft ze in een reactie op Instagram. Deze werd later echter verwijderd.

Demi Lovato

Demi Lovato tekende eerder dit jaar bij het management van Braun en verdedigt hem in een reactie op zanger en dragartiest Todrick Hall. Hall werkte eerder met Braun en omschrijft hem als "gemeen" en "homofoob" en daar laat Lovato het niet bij zitten. "Verspreid alsjeblieft geen informatie die niet waar is, want Scooter is niet homofoob. Hij zou mij als lid van de lhbt-gemeenschap dan ook geen contract hebben aangeboden", reageert ze op Hall. De zangeres geeft toe dat ze niet weet wie hij is, waardoor Hall op zijn beurt denkt dat haar reactie door Braun zelf is ingefluisterd.

Cher

Cher richt zich in haar reactie vooral op Swifts strijd om eigenaar te worden van de rechten over haar muziek. "Ik kan er helaas over meepraten, want van mij zijn ook meerdere keren miljoenen gestolen", schrijft Cher op Twitter.

Iggy Azalea

Rapper Iggy Azalea reageert op de verklaring van Big Machine Records dat Swift van tevoren op de hoogte is gebracht van de deal met Braun. "Dat je iemand vertelt over de deal voordat het in het nieuws komt, betekent dat het contract al rond was en dat ze geen kans had om haar muziek haar eigendom te maken. De onderhandelingen over dit soort afspraken duren maanden", stelt Azalea op Twitter.

Ze voegt toe dat ze blij is dat ze zelf wel de eigenaar is van de muziek op haar volgende plaat. "Ze spelen vieze spelletjes met rechten over intellectueel eigendom", besluit ze.

Ariana Grande die ook bij het management van Scooter Braun onder contract staat, onthoudt zich voorlopig van commentaar. Ook Katy Perry, die onlangs haar ruzie met Swift bijlegde, heeft via sociale media nog niet op de situatie gereageerd.

Fans zijn inmiddels een petitie begonnen in de hoop dat Swift haar albums opnieuw opneemt en uitbrengt bij haar nieuwe label Republic Records. De petitie werd al meer dan 100.000 keer ondertekend.