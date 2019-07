Boer zoekt vrouw-deelnemer Tom Groot en zijn vriendin Marieke Ploeger zijn ouders geworden van een zoontje. De boer deelt het nieuws via Instagram.

"We've got him! Onze Moos is geboren. Alleen maar liefde voor dit gezonde en prachtige ventje", schrijft Groot bij een foto van zijn gezin. De tulpenboer kondigde eind 2018 aan dat zijn vriendin Marieke in verwachting was.

De 36-jarige Groot deed in 2014 mee aan het programma Boer Zoekt Vrouw en kreeg de meeste brieven van alle deelnemers. Aan het einde van de serie begon hij een relatie met deelnemer Rimke. Deze hield echter geen stand.

Groot is naast zijn werkzaamheden als tulpenboer ook nog op televisie te zien. Hij verschijnt als tuinman in Eigen Huis en Tuin op RTL 4.