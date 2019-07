Jackass-komiek Steve-O wil graag een kooigevecht aangaan met Justin Bieber. Hij vertelt aan TMZ dat hij de plek wil innemen van Tom Cruise, die onlangs door Bieber voor een gevecht werd uitgedaagd.

De Canadese popster plaatste op 10 juni een bericht op Twitter waarin hij Cruise vraagt om een kooigevecht te doen. "Ik wil Tom Cruise uitdagen voor een gevecht in de octagon. Tom, als je dit gevecht niet aan durft te gaan, ben je een bangerik en zal je jezelf nooit bewijzen", schreef Bieber destijds.

Cruise heeft nooit gereageerd op het aanbod, maar Steve-O wil graag zijn plek overnemen. "Ik denk dat Bieber de verkeerde persoon heeft uitgedaagd voor een gevecht. Tom Cruise mag dan 56 zijn, maar ik ben ook al 45", grapt de stuntman, bekend van het programma Jackass.

Steve-O denkt dat hij Bieber goed partij kan bieden en dat de popster niet in de eerste ronde van hem zal winnen. "Ik kan een pak slaag wel aan."

De komiek is serieus over het gevecht en heeft zelfs al een ontmoeting gehad met Dana White, voorzitter van UFC, dat deze gevechten organiseert. "White was het met me eens dat ik de aangewezen persoon ben als Cruise afzegt en iemand anders met Bieber de kooi moet vullen. Daar hebben we de handen op geschud", stelt hij.

Justin Bieber heeft nog niet gereageerd op het voorstel van Steve-O.