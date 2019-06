Het tweede kindje dat Johnny de Mol (40) en zijn echtgenote Anouk (37) samen krijgen, wordt in december verwacht. Dat laat de televisiepresentator weten aan RTL Boulevard.

Twee weken geleden maakte De Mol al via Instagram bekend dat zijn vrouw opnieuw in verwachting is. "Kiki kan niet wachten", schreef De Mol bij een tekening die zijn stiefdochter van het gezin maakte. "En wij natuurlijk ook niet."

De televisiepresentator heeft daar nu aan toegevoegd dat zijn tweede kind "ergens in december" zal komen.

De Mols echtgenote heeft al een dochter, Kiki, uit een eerdere relatie. Het koppel kreeg in april 2018 hun eerste kind, Johnny. De twee trouwden in oktober 2018.

De Mol staat zaterdag voor het eerst op de planken met een try-out van zijn eerste theatershow. In Hier is de Mol! deelt hij onder meer verhalen over zijn familie en het onstuimige bestaan dat hij vroeger leidde. De voorstelling krijgt op 17 september een officiële première in het Amsterdamse DeLaMar Theater.