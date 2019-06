Frank Masmeijer, die donderdag negen jaar celstraf kreeg vanwege betrokkenheid bij een cocaïnedeal, heeft zijn ogen op de toekomst gericht. In een interview op de Privé-pagina van De Telegraaf vertelt de oud-presentator zaterdag dat hij "vol plannen voor straks" zit.

"Het grote aftellen is nu begonnen", vertelt de 57-jarige Masmeijer. "Dat is wel het fijne, dat ik nu eindelijk weet waar ik aan toe ben. Ik had gehoopt een rolmaat op te kunnen hangen en daar elke dag een streepje van door te kunnen halen. Een metertje is echter veel te kort, helaas, maar het aftellen en het plannen maken, dat gaat door – er is op een dag een einde in zicht."

Masmeijer geeft aan dat hij Spaans leert en een cursus logistiek volgt. "Met een Belgische relatie heb ik het plan om straks, als ik eruit ben, me met buitenlands onroerend goed te gaan bezighouden. Eigenaren van een huis in Frankrijk, Spanje of Zwitserland hebben altijd wat met hun zwembad of tennisbaan. Wij doen het beheer en nemen alle zorgen uit handen."

'Ik wist natuurlijk wel een paar dingen'

Het voormalig NCRV-gezicht geeft toe dat hij niet volledig onschuldig is. "Ik wist natuurlijk wel een paar dingen en deels heb ik die tijdens het proces ook toegegeven. Maar wat er nu gebeurt… Het blijft gek dat je in België kunt worden veroordeeld op basis van vermoedens en op verklaringen van anderen die hun eigen aandeel zo klein mogelijk maken."

"Ik ben stom geweest in een hoop opzichten en ik wist dingen", zegt Masmeijer. Daarmee had ik misschien naar de politie moeten gaan, maar ja, dat doe je toch niet? Daarom, ik leg me er nu bij neer. Ik ben klaar met het ja-nee-spelletje en richt me op de dag dat ik vrijkom."