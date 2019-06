Shay Mitchell, bekend uit de series Pretty Little Liars en You, is in verwachting van haar eerste kind. De actrice deelde het nieuws vrijdag in een vlog op haar YouTube-kanaal.

"Er zit iets in de oven en het is niet mijn pizza", vertelt de 32-jarige Mitchell in het bijschrift van de video. "Het is surrealistisch om te beseffen dat er een ander mens in je groeit."

De actrice, die nu zes maanden zwanger is, noemt haar zwangerschap "opwindend, zenuwslopend, moeilijk en emotioneel. Iedereen wacht op het juiste moment om zulk nieuws bekend te maken, en voor mij was dat het moment dat ik het niet meer kon verbergen en het zat was om te grote truien te dragen."

Mitchell en haar vriend, presentator en journalist Matte Babel, verheugen zich op het starten van een gezin. "Ik heb al zo veel over mezelf en het ouderschap geleerd in de afgelopen maanden, en dit is nog maar het begin."

In 2018 kreeg Mitchell een miskraam

Begin januari deelde Mitchell nog in persoonlijke terugblik op het afgelopen jaar dat zij in 2018 een miskraam kreeg.

De actrice speelde in Pretty Little Liars de rol van Emily Fields. Het is niet bekend hoelang ze samen is met Babel. In de video deelt Mitchell voor de eerste keer met het grote publiek dat zij een relatie met hem heeft.