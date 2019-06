Het huwelijk van Yvon Jaspers staat op losse schroeven, Job Gosschalk weer in het openbaar en Kim Kardashian heeft weer een heleboel mensen boos gemaakt. Een overzicht van de entertainmentwereld van afgelopen week.

Iedereen weet inmiddels hoe Yvon Jaspers in april aan tafel zat bij Pauw. De presentatrice vertelde emotioneel over hoe zwaar ze het had gehad toen bleek dat niemand vertrouwen in haar had nadat het Commissariaat voor de Media had besloten dat haar nevenfunctie bij ForFarmers tegen de Mediawet ingaat. Men vond het wat overdreven, zeker omdat ze tegenover de familieleden van Anne Faber zat, en Yvon kreeg het zwaar te verduren.

Deze week bleek dat er wellicht toch iets meer achter die emotionele uitbarsting zat dan wij steeds vermoedden. Story schrijft dat er problemen zijn in het huwelijk van de presentatrice en dat dit weleens de reden zou kunnen zijn voor de heftige reactie.

In Loenen aan de Vecht, waar Yvon woont met haar man Pieter van Beukering en hun twee kinderen, is de presentatrice onderwerp van gesprek: het stel wordt nog maar zelden samen gezien en een scheiding lijkt er zeker aan te komen. Pieter draagt zijn trouwring al niet meer, constateerde het blad.

Ook de auto's geven weg hoe slecht het gaat: waar er in het verleden altijd twee auto's voor de deur stonden, is Yvons auto nu al weken amper gezien door oplettende buren.

Nu zijn er uiteraard allerlei redenen te bedenken waardoor Pieter zijn trouwring momenteel niet draagt en is Yvon gewoon druk met de opnames van Onze Boerderij en Boer zoekt vrouw, en die nuance plaatst het blad zelf ook, maar toch wordt het opmerkelijk gevonden.

Yvon heeft in het verleden al eens gezegd niet te willen praten over haar privéleven en ook haar woordvoerder wil niks zeggen over mogelijke huwelijksproblemen. Gelukkig houden de buren het nauw in de gaten en kunnen we ongetwijfeld binnenkort een update verwachten.

Goede vrienden steunen elkaar

Echte vriendschap bestaat nog, leerden we deze week. Niet iedereen laat door het minste of geringste z'n vrienden vallen, besluit niks meer te laten horen of vergeet vriendschappen. Dn dat is maar goed ook: kunnen lachen én huilen met een ander doet de mens goed.

Dat het niet altijd makkelijk is om vrienden te blijven, weten beroemdheden ook. Met hun overvolle agenda's en heen-en-weergereis, blijft er soms weinig tijd over om gewoon even bij te praten met een goede vriend of vriendin.

Daar komt nog bovenop dat over BN'ers van alles en nog wat te lezen valt in tijdschriften en bladen en een quote al snel verkeerd kan worden gelezen. En met de vele schandalen die regelmatig worden aangehaald wordt het allemaal nog ingewikkelder.

Gelukkig is er ook bewijs dat het wel kan, vrienden blijven. Job Gosschalk, die beschuldigd is van ongewenste seksuele intimiteiten, werd voor het eerst in tijden in Nederland in het openbaar gezien. En dat allemaal voor de bruiloft van Katja Schuurman en Freek van Noortwijk.

De filmmaker wordt ervan beticht mensen gedwongen te hebben zich voor hem uit te kleden tijdens audities en zou regelmatig grenzen hebben overschreden. Aan verschillende bekende Nederlanders die jarenlang met hem gewerkt hadden en goede vrienden met hem waren, werd direct gevraagd wat zij vonden.

Katja Schuurman was vanaf dag 1 duidelijk: ze keurt zijn gedrag af, maar Job is en blijft een vriend. En dat bleek dus wel, want toen Katja haar jawoord gaf, zat Job er gewoon, net als andere goede vrienden van de presentatrice.

"Job was inderdaad aanwezig op ons huwelijk. Hij was op vrijdag bij de huwelijksvoltrekking, het diner en het feest. Eigenlijk was iedereen op ons huwelijk eregast, maar Job was een speciale. Hij zat naast mij tijdens het eten", aldus Katja, die al twintig jaar vrienden is met Job en dat dus ook gewoon blijft.

Kimono of kimono?

Zeg je kimono, dan zeg je Kim Kardashian. Niet? Als het aan Kim ligt wel. Waar de meeste mensen denken aan Japan, geisha's en prachtige, kleurrijke japonnen, wil Kim dat we denken aan corrigerend ondergoed.

De realityster heeft haar eigen lingerielijn ontwikkeld in allerlei huidskleuren en is trots op de Kimono-lijn, maar mensen zijn boos, want Kim gaat helemaal voorbij aan de traditionele kledij en beledigt daarmee de Japanse cultuur.

En Kim gaat nog een stapje verder: ze heeft op 'kimono' een trademark laten leggen en daarmee zich de term toegeëigend. Woedend zijn mensen op sociale media, dat ze zo voorbij kan gaan aan een hele traditie. Niemand die het nog heeft over de huidkleurige broekjes, topjes en pakjes met strakke lijnen.

Kim is geschrokken van de reacties, zo liet ze aan The New York Times weten, maar is absoluut niet van plan een andere naam te kiezen. Waarom ze voor deze naam is gegaan, zegt ze er niet bij, maar waarschijnlijk is het net als 'Kimoji' (emoji's die draaien om Kim) een woordspeling.

"Ik heb een diep respect voor de kimono en ben niet van plan om mensen aan te klagen omdat ze kimono's maken, of de term kimono gebruiken als het gaat om deze traditionele kledij", aldus Kim in een reactie.

Voor de verkoop van de shapewear zal het ongetwijfeld weinig uitmaken en daar gaat het Kim natuurlijk uiteindelijk allemaal om. Als het geld maar binnenkomt.