AS Roma-verdediger Rick Karsdorp en zijn vrouw Astrid zijn donderdag ouders geworden. In de namiddag kwam zoon Kylian ter wereld.

Aan NU.nl bevestigt Karsdorp de geboorte van zijn zoon. Het is het eerste kind voor de international, die in zijn profloopbaan vanaf de jeugd uitkwam voor Feyenoord en sinds 2017 voor AS Roma.

De 24-jarige uit Schoonhoven afkomstige rechtsback raakte in Rome in zijn eerste jaar zwaar geblesseerd, toen hij tijdens zijn debuut voor de Romeinse club tegen Crotone de voorste kruisband in zijn linkerknie afscheurde. Na een revalidatie van bijna een jaar maakte hij zijn rentree op 31 augustus 2018 in het competitieduel met AC Milan.

Karsdorp vertegenwoordigde alle jeugdelftallen van Oranje en maakte ook drie keer zijn opwachting in het Nederlands elftal. Zijn laatste interland dateert van 25 maart 2017 onder Danny Blind tegen Bulgarije. Dat WK-kwalificatieduel werd met 2-0 verloren.