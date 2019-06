Voormalig Guns N' Roses-drummer Steven Adler (54) heeft zichzelf neergestoken. De muzikant is opgenomen in het ziekenhuis en verkeert niet in levensgevaar, meldt TMZ.

Nadat iemand vanuit Adlers huis in het Amerikaanse Los Angeles een telefoontje naar noodnummer 911 had gepleegd, werd de drummer door de politie en het ambulancepersoneel aangetroffen met een steekwond in zijn maag.

Volgens bronnen is de steekwond niet levensbedreigend. Ook zou niemand anders betrokken zijn geweest bij het steekincident.

Adler kampt al jaren met een drugsverslaving. De drummer werd in 1990 uit Guns N' Roses gezet wegens zijn verslavingsprobleem.