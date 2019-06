Allison Williams gaat na vier jaar huwelijk scheiden van Ricky van Veen. Dat laten de Girls-actrice en haar aanstaande ex-man weten in een verklaring aan de Amerikaanse pers.

"Met wederzijdse liefde en respect hebben we besloten uit elkaar te gaan. We zijn dankbaar voor de vriendschap die er altijd tussen ons zal bestaan", laten Williams en Van Veen weten.

De 31-jarige Williams en 38-jarige Van Veen ontmoetten elkaar via wederzijdse vrienden. De twee waren meer dan drie jaar samen toen ze zich in 2014 verloofden. Ze trouwden in 2015.

Van Veen is mede-oprichter van de komische website College Humor. Williams was naast Girls ook te zien in de horrorfilm Get Out (2017).