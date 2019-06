Janny van der Heijden, jurylid van Heel Holland Bakt, is 11 kilo afgevallen. Ze kwam elk jaar door haar werk een paar kilo aan. Dat is nu verleden tijd, zegt Van der Heijden in een interview met De Telegraaf.

Het jurylid koestert haar nieuwe gewicht en is van plan om het zo te houden. "Ik ben weer terug bij mijn oude lijf en kan nu ook weer dingen aan, die ik heel lang niet meer kon dragen. Ik denk ook dat bepaalde kledingstukken leuker staan als je er een paar kilo af hebt. Dan komt de vorm weer terug", zegt Van der Heijden.

Ze heeft haar voedingspatroon drastisch moeten aanpassen. "Ik eet nu heel veel groenten, magere vis, mager vlees, maar zo weinig mogelijk suikers. Lijnen is niet moeilijk, maar zo blijven, dát is echt niet eenvoudig. Het is de balans, hè? Mijn truc is lang vóór een bourgondische dag opletten op wat je eet en de dag daarna het regime weer oppakken."

Heel Holland Bakt zit op het moment in de castingfase. "Er hebben zich iets van achthonderd kandidaten opgegeven, veel meer dan andere jaren. Er wordt in eerste instantie, op papier, gekeken naar wat de mensen kunnen. De mensen die worden geselecteerd worden gebeld en mogen hun taarten presenteren. De tien kandidaten gaan eind van deze zomer de tent in, die net als de vorige seizoenen op een landgoed in Maarsbergen staat."



Van der Heijden heeft inmiddels zeven seizoenen van Heel Holland Bakt gejureerd.