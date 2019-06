Een concertbezoeker van Pink is dinsdagavond bevallen, nadat ze weeën kreeg tijdens het openingsnummer van de zangeres. De fan vernoemde haar dochter naar haar idool.

Tijdens het eerste nummer dat Pink dinsdag speelde in het Anfield Stadium in Liverpool, Get This Party Started, kreeg de hoogzwangere fan weeën. Ze is vervolgens door twee medewerkers naar de EHBO-ruimte gebracht in het stadion.

Volgens EHBO-medewerker John Matthews was er te weinig tijd om haar naar het ziekenhuis te brengen. "Dit gebeurt niet vaak en ik heb nog nooit een baby ter wereld gebracht in Anfield", vertelt hij. "Gelukkig is alles goed gegaan."

De fan heeft haar dochter naar Pink vernoemd; het meisje heeft de naam Dolly Pink gekregen. "Ik ben in shock", zegt de vrouw in gesprek met de Liverpool Echo. "Ik vind het ook best jammer dat ik het concert gemist heb."

Pink zelf heeft het nieuwsbericht gedeeld op haar sociale media. "Dolly Pink wanted to get the party started", aldus de zangeres, die op 11 augustus een concert geeft in Den Haag.