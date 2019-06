Frank Masmeijer is donderdagmiddag door het hof van beroep in Antwerpen veroordeeld tot een celstraf van negen jaar vanwege betrokkenheid bij een cocaïnedeal.

Ook kreeg de 57-jarige oud-presentator een boete van 90.000 euro. Masmeijer was zelf niet aanwezig bij de uitspraak.

Masmeijer werd eerder door de rechtbank veroordeeld tot een gevangenisstraf van acht jaar. In hoger beroep was wederom acht jaar tegen hem geëist. Volgens Schildkamp hebben de verschillende bedreigingen die Masmeijer heeft geuit, meegespeeld bij de zwaardere straf die hij nu heeft gekregen. Verder zou hij een andere betrokkene bij de drugszaak 32.000 euro afhandig hebben gemaakt.

Masmeijer zou zijn straf eigenlijk al eerder horen, maar de uitspraak werd een paar keer uitgesteld. De laatste keer gebeurde dat omdat het uitwerken van het arrest volgens een woordvoerder van het hof van beroep veel tijd kost.

Masmeijer zei vorig jaar 'beperkte rol' te hebben gespeeld bij cokedeal

De voormalige showmaster ontkende lange tijd dat hij iets met de cocaïnedeal te maken had, maar vertelde eind vorig jaar ineens een "beperkte rol" te hebben gespeeld bij een poging tot het smokkelen van 467 kilo cocaïne uit Colombia, die werd vervoerd in bananendozen via de haven in Antwerpen.

Masmeijer zit al een tijdje vast in het Belgische Beveren. Eerder zat hij in Antwerpen, maar hij werd overgeplaatst omdat er foto's waren uitgelekt van hem in die gevangenis.