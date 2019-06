Hanna Verboom is woensdag bevallen van dochter Sara James. Het is het eerste kind voor de actrice en haar vriend Ralf Roex.

De 36-jarige filmmaker en actrice maakte de geboorte van haar eerste kind bekend via Instagram. "Daar is ze dan, onze kleine avonturier Sara James. Dolgelukkig met dit kleine wondertje."

In januari maakte Verboom, die opgroeide in Kenia, Oeganda en Soedan, bekend in verwachting te zijn. Het stel is sinds 2017 samen. In november 2018 vroeg Roex zijn vriendin ten huwelijk. Wanneer de twee trouwen, is nog niet bekend.