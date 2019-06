De echtgenoot van Bibian Mentel heeft woensdag beelden gedeeld waarin te zien is dat zij weer kan fietsen. De voormalige paralympisch snowboardster werd in maart geopereerd aan een tumor op haar ruggenwervel en kon daarna aanvankelijk haar benen niet meer goed bewegen.

"Dikke tranen van geluk als ik dit zie", schrijft haar echtgenoot Edwin Spee op Facebook.

"Het kost nog veel moeite maar ze fietst! Weer een stapje in een lang en zwaar proces waarin hoop, wanhoop, blijdschap en verdriet soms dicht bij elkaar liggen, maar Bibian blijft knokken, lachen, doelen stellen, motiveren en - hoe onmogelijk het misschien zal klinken - genieten."

In het najaar doet Mentel mee aan een nieuw seizoen van het RTL-dansprogramma Dancing with the Stars. "Ik wil gewoon laten zien dat hoe groot de tegenslag ook is, je toch nog steeds het beste uit het leven kan halen", vertelde ze eerder in gesprek met RTL Boulevard.

Snowboardster kon benen niet bewegen na operatie

Na de ingreep in maart bleek dat Mentel haar benen niet meer goed kon bewegen. Spee liet een paar weken later weten dat het gevoel in haar benen langzaam weer terugkeerde.

Mentels onderbeen werd in 2001 geamputeerd vanwege botkanker. Sindsdien is de ziekte meerdere keren bij haar teruggekomen.

In oktober 2018 zette ze een punt achter haar lange loopbaan als paralympisch snowboardster. Ze veroverde drie keer goud op de Paralympische Spelen.