Stef Clement, die eind vorig jaar noodgedwongen een punt zette achter zijn wielercarrière, had achteraf gezien meer aandacht willen geven aan zijn twee kinderen tijdens zijn loopbaan.

"Nu is de balans gezond, maar op dat moment, in de tijd dat ik nog prof was, was die wel even zoek", vertelt de 36-jarige Clement in Panorama.

Desondanks heeft hij niet het gevoel dat hij dingen moet inhalen. "Nee, ik hoef niks goed te maken. Ten opzichte van niemand. De mensen aan wie ik nu aandacht geef begrijpen dat."

Clement stopte vorig jaar met wielrennen vanwege fysieke problemen. Hoewel zijn afscheid vrij abrupt kwam, mist hij de sport niet. "Er is weinig dat ik van die tijd mis. Het is veelzeggend dat ik tegenwoordig niet meer fiets."