Rapper Donnie wordt op straat regelmatig herkend, maar vindt dat hij niet mag klagen over de aandacht. De muzikant zegt in gesprek met Nieuwe Revu wel dat het soms "best extreem" is wat hij meemaakt.

"Ik heb ervoor gekozen om een leven in de media te ambiëren, dan moet ik ook de consequenties daarvan aanvaarden. Je kunt niet het ene wensen, maar het andere weigeren", aldus de 24-jarige rapper van hits als Snelle Planga en Barry Hayze.

Zijn bekendheid is soms best lastig, bijvoorbeeld als hij uit eten is met zijn vriendin. Volgens Donnie (echte naam Donald Scloszkie) moeten mensen altijd lachen, schreeuwen of een boks geven als ze hem zien. "Het is best extreem wat ik meemaak, ook omdat ik een toegankelijk persoon ben. Gisteren ging ik met m'n neef mee Nikes kopen in de stad. Binnen vijf minuten stonden er acht mensen om me heen die met me op de foto wilden. Ik vind dat je altijd aardig moet doen tegen mensen die jou waarderen, dus dat doe ik dan."

Vroeger ging Donnie regelmatig uit in Amsterdam, naar het Leidseplein, maar sinds hij wordt herkend op straat doet hij dat minder. "Als ik er nu ben, is het nog steeds wel leuk, maar moet ik de hele tijd praatjes maken met mensen die ik niet ken. Je gaat toch uit ter ontspanning van jezelf, dus dat doe ik nog maar heel sporadisch."