Acteur Bill Cosby heeft hoger beroep aangetekend tegen zijn veroordeling wegens het drogeren en seksueel misbruiken van Andrea Constand, een voormalige medewerker van Temple University. Dat zou in 2004 zijn gebeurd in zijn huis in de buurt van Philadelphia. Cosby heeft dat altijd ontkend.

De 81-jarige Amerikaanse komiek, ooit de bewierookte ster in The Cosby Show, werd vorig jaar schuldig bevonden en kreeg drie tot tien jaar gevangenisstraf opgelegd.

Zijn advocaten hebben nu een schriftelijk bezwaar ingediend bij een hogere rechtbank van Pennsylvania. Eerder noemden zij al elf punten die zouden aantonen dat het proces niet eerlijk is verlopen.

De advocaten maken onder meer bezwaar tegen de extra beschuldigers die rechter Steven O'Neill tijdens het proces liet spreken, terwijl het proces alleen draaide om het drogeren en misbruiken van Constand.

Ook vinden ze dat Cosby oneerlijk is behandeld, omdat O'Neill de jury fragmenten heeft laten horen van een getuigenis van de comedian in een civiele zaak.

In de staat Pennsylvania, waar de rechtszaak plaatsvond, is het gebruikelijk dat de rechter zijn of haar argumenten schriftelijk indient, voordat een hogere rechtbank zich over de zaak buigt.