Estelle Cruijf durfde wekenlang niet meer alleen over straat nadat ze in november 2018 werd overvallen. Dit vertelt ze in een interview met Linda.Vakantieboek.

Cruijff werd vlak bij haar huis op straat overvallen nadat ze van haar scooter stapte. Haar horloge werd gestolen. "ongelooflijk dat je daarvoor iemand helemaal tegen de grond werkt. Ja, dat doet wat met je, zeker als er geweld bij komt kijken. Je voelt je heel kwetsbaar", vertelt ze.

Cruijff stelt dat ze behoorlijk te grazen is genomen. "Ik heb m’n longen uit mijn lijf

gegild. Niemand schoot te hulp, maar de politie was wel snel ter plaatse. Pas toen merkte ik hoeveel pijn ik had", legt ze uit.

De socialite geeft toe dat de gebeurtenis nog altijd zijn weerslag op haar heeft. "De eerste weken was er geen haar op mijn hoofd die erover dacht om 's avonds de straat op te gaan. Langzaam wordt dat weer beter. Als ik het vergelijk met drie maanden geleden, dan heb ik er al een stuk minder last van. Maar uiteindelijk blijft het natuurlijk wel een trauma", besluit ze.