Kate Middleton is benoemd tot zogeheten 'patron' van de Royal Photographic Society. Ze neemt hiermee het stokje over van koningin Elizabeth. Dit maakt het Britse koningshuis via een persbericht bekend.

De koningin gaf haar rol na 67 jaar dienst door aan de vrouw van haar kleinzoon. Middleton's rol als beschermvrouw wordt aangekondigd voor een bezoek aan een fotografieworkshop van de Royal Photographic Society en Action For Children, waar de hertogin van Cambridge dezelfde rol uitvoert.

Middleton is al een lange tijd geïnteresseerd in fotografie en hoopt in haar rol de voordelen van kunst en creativiteit voor de mentale gezondheid te onderstrepen.

The Royal Photographic Society werd al in 1853 opgericht om de kunst en wetenschap van het fotograferen te promoten. Er zijn elfduizend leden van de Society. Middleton werd in 2017 al tot erelid benoemd.