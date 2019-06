Christophe Haddad, de Vlaamse acteur die in Nederland bekend werd met zijn rol als Nick Sanders in Goede Tijden, Slechte Tijden, is afgelopen weekend getrouwd met zijn Nederlandse vriendin Sanne de Regt.

Dat nieuws deelt De Regt op Instagram. "We hebben 'ja' gezegd", schrijft ze bij een huwelijksfoto.

"Zo gelukkig dat Sanne en ik afgelopen weekend 'ja' tegen elkaar hebben gezegd", vertelt de veertigjarige acteur aan omroep VRT, meldt RTL Boulevard. "Het was een mooie plechtigheid in intieme kring samen met vrienden en familie."

De Vlaamse acteur speelt momenteel in de Vlaamse serie Thuis en was tot 2010 te zien in de Nederlandse soap. De Regt (37) is ex-Miss Nederland en is nu werkzaam als model.

In 2010 ging het koppel samenwonen. Vier jaar later vroeg Haddad De Regt ten huwelijk.