Martien Meiland en zijn vrouw Erica hebben de naam van hun chateau, waarin ook een bed and breakfast is gevestigd, moeten veranderen. De Franse logeerplaats droeg de naam van de vorige eigenaar, maar die eiste dat zijn naam niet wordt gebruikt voor commerciële doeleinden.

De familie Meiland, die momenteel wordt gevolgd in de SBS-realityserie Chateau Meiland, had Chateau Mariaux als naam voor hun kasteel gekozen. Dit is de achternaam van de vorige eigenaar.

De ex-eigenaar maakte hier bezwaar tegen, waarna de rechter vorige week besliste dat het gezin een andere naam moest kiezen voor hun bed and breakfast.

Martien Meiland vond de vorige naam een "eerbetoon aan de vorige bewoner". "We hebben zelfs met elkaar om de tafel gezeten bij de burgemeester, die voor ons wilde bemiddelen. Maar nee hoor, geen lachje of sympathiek gebaar kon er bij de man af", vertelt hij aan De Telegraaf.

Zijn vrouw Erica kwam op het idee om het kasteel dan de naam Marillaux te geven. "De twee letters L spreek je uit als een J. Dus dat is gewoon dezelfde uitspraak, denk maar aan het Franse woord bouteille. Is het niet om te lachen?"

Tweede reeks van realityserie op komst

Afgelopen weekend maakte Meiland bekend dat zij hebben getekend voor een tweede reeks van Chateau Meiland.

Meiland, zijn vrouw Erica Renkema en hun dochters Maxime en Montana vertrokken in 2006 naar Frankrijk om daar een bed and breakfast op te zetten. Het gezin werd door het TROS-programma Ik Vertrek gevolgd, maar keerde vanwege heimwee na twee jaar terug naar Nederland. Later deed het gezin een nieuwe poging.