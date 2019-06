Susan Boyle zou graag een gezin willen starten, maar de 58-jarige zangeres kan wegens haar leeftijd geen kinderen meer adopteren. Ze denkt daarom na om pleegmoeder te worden.

"Als het wat rustiger wordt in mijn leven, zou ik graag pleegkinderen in huis willen", vertelt Boyle in gesprek met Dan Wootton voor zijn podcast.

"Ik ben 58, dus ik heb inmiddels een thuis opgebouwd. Ik heb een prachtig huis, waarom zou ik dat niet kunnen delen?"

In het gesprek vertelt de operazangeres dol te zijn op kinderen. "Ik heb ze zelf nooit gehad, waar ik ontzettend spijt van heb. Maar ik ben gelukkig, geniet van het leven, dus zou dit plaatje graag compleet willen maken."

Boyle deed in 2009 auditie met het nummer I Dreamed a Dream uit de musical Les Misérables. In dat jaar won dansgroep Diversity de talentenjacht. Toch verkocht Boyle na Britain's Got Talent miljoenen albums.