Als het aan Anna Nooshin had gelegen, had ze haar verloving met Nassim Zeta helemaal niet gedeeld met de buitenwereld. De vlogger vond het heerlijk toen nog niemand het wist.

"De foto waarmee ik onze verloving bekendmaakte, heb ik bewust pas een paar weken later geplaatst. Omdat ik het zo heerlijk vond om nog even samen in onze bubbel te zitten", aldus de 32-jarige Nooshin in LINDA.meiden Zomerboek.

In eerste instantie wisten alleen directe vrienden en familie van het koppel het, maar uiteindelijk besloot ze het toch op sociale media te delen. "Het liefst had ik het verder aan niemand verteld, maar ja: elke keer je ring moeten omdraaien is ook niet alles."

Wanneer het stel in het huwelijk zal treden is niet bekend, maar Nooshin is wel al benaderd door ontwerpers die graag haar bruidsjurk willen maken. "Intussen droom ik al een beetje van iets custom laten maken in de Chanel-boetiek in Parijs."

Het liefst trouwt Nooshin op het gemeentehuis, klein en intiem. "Ik deel alles al met zo veel ogen, dus voor mijn huwelijk geldt: hoe kleiner, hoe beter. Al droom ik natuurlijk wel van prachtige foto’s. En de bridal cover van Vogue."