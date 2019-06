Holly Mae Brood en Soy Kroon hebben beiden dermate volle agenda's dat ze zich het afgelopen half jaar genoodzaakt voelen intieme momenten te plannen. Dat vertellen ze in het LINDA.meiden Zomerboek.

Het acteurskoppel is nu drie jaar samen en heel gelukkig, maar doordat hun agenda's zo afwijken, kunnen ze niet anders dan afspraken maken over wanneer ze seks hebben.

"'Schat, ik ben nu te moe. Morgenochtend, na het ontbijt.' Dat gebeurt. Wel op een grappige manier. Gister stonden we in de rij bij Albert Heijn en dan fluister ik: 'Als we straks thuis zijn, gaan we seksen, oké?'", aldus de 24-jarige Kroon.

De twee reizen voor hun werk regelmatig, maar doordat ze de hele dag contact houden via de telefoon, groeien ze niet uit elkaar. Kroon: "We hebben 24/7 contact. We appen, bellen; een halve dag niks van elkaar horen bestaat niet. En als we samen zijn, doen we leuke dingen. Uit eten gaan, bijpraten. We zorgen dat het blijft werken."