Krystl heeft, ruim een jaar na haar breuk met radio-dj Paul Rabbering, een nieuwe vriend. Ze besloot met hem af te spreken nadat ze hem zag in het door Sophie Hilbrand gepresenteerde programma Liefde Is, waaraan de 35-jarige zangeres zelf ook meedeed.

Krystl (die voluit Krystl Pullens heet) was vorig jaar actief op de datingapp Happn, waaruit een date voortkwam met haar huidige vriend Obbe Tiddens. Hij zegde echter op het laatste moment af.

Een paar weken later zag de Golden Days-zangeres de uitzending van Liefde Is. Krystl vertelde daarin over haar liefdesverdriet na haar breuk met Rabbering.

"Een shot van mij en letterlijk één shot later kwam opeens deze leuke man in beeld. What the fuck, met deze guy zou ik een maand geleden een date hebben? Bleken we dus allebei in hetzelfde televisieprogramma te zitten, waarin hij vertelt over zijn scheiding", schrijft de artiest op Instagram.

Ze besloot Tiddens hierop een berichtje te sturen, wat leidde tot een date en inmiddels is het koppel een paar maanden samen.

Krystl en haar ex Rabbering hadden zo'n zes jaar een relatie. Ongeveer een jaar geleden werd bekend dat de twee uit elkaar waren. De radio-dj en zijn nieuwe vriendin verwachten inmiddels een kind.