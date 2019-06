Guido Weijers is over het algemeen een gelukkig mens. De cabaretier, die momenteel toert met Masterclass Geluk, zou zijn eigen leven een 9+ geven.

"Mensen vragen dan: 'Waarom geen 10?' Dan zeg ik: 'Misschien is een 9+ wel beter dan een 10, want een 10 zou betekenen dat je geen dromen meer hebt. En dat idee maakt mij niet gelukkig'", aldus de 41-jarige cabaretier in gesprek met Trouw.

Weijers volgde voor zijn show, waarmee hij in 2017 begon, de masterclass Grondslagen van geluk aan de Erasmus Universiteit, deed in Bhutan onderzoek naar het bruto nationaal geluk en combineerde meerdere onderzoeken naar geluk.

Tijdens en na het geven van de masterclass, waarin hij mensen niet vertelt hoe ze gelukkig worden, maar wat geluk is, merkt Weijers dat mensen veel uiteenlopende definities hebben van geluk.

"Het verbaast me hoeveel mensen denken dat geluk een keuze is, alsof het maakbaar is. Dat is ook precies de reden dat ik deze voorstelling ben gaan doen. Want als geluk een keuze is, ben je dan ook verantwoordelijk voor je eigen ongeluk? Leg dat maar eens uit aan die jongen in een rolstoel."