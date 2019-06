Soulja Boy wordt niet aangeklaagd voor het vermeend kidnappen en vastbinden van een vrouw, schrijft TMZ zondag.

Een vrouw beweerde in februari dat de rapper haar zes uur lang gevangen heeft gehouden in zijn garage en haar had vastgebonden aan een stoel, maar aanklagers stellen dat er onvoldoende bewijs is om Soulja Boy te vervolgen.

Bij een huiszoeking vond de politie geen aanwijzingen dat de rapper de vrouw had gekidnapt. De politie trof wel ammunitie aan. Daarmee kwam Soulja Boy in de problemen, want hij had de voorwaarden van zijn proeftijd geschonden. Hij is eerder veroordeeld voor verboden wapenbezit.

De 28-jarige rapper werd opgepakt en zit momenteel een celstraf van 240 dagen uit.