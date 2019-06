Love & Hip Hop-realityster en zangeres Teairra Marí is in New York gearresteerd voor rijden onder invloed. De Amerikaanse viel niet alleen op door haar rijstijl, maar ook doordat er vonken uit de voorkant van haar auto schoten.

De agenten zetten daarop de achtervolging in, waarna bleek dat het rechtervoorwiel van Marí ontbrak en de bumper van de auto over de grond schuurde.

Toen de Amerikaanse staande werd gehouden, moest ze uitstappen en bleek ze amper in staat om rechtop te blijven staan. Daarnaast kwam er een sterke dranklucht bij haar vandaan, vertelt een agent aan TMZ.

Het is onduidelijk of haar rijbewijs is ingenomen of dat Marí een tijdelijk rijverbod opgelegd heeft gekregen. De vrouw kwam vorig jaar in het nieuws toen ze 50 Cent aanklaagde voor wraakporno.