De politie van Los Angeles heeft een man opgepakt die probeerde om de sloten van het huis van Halle Berry te laten veranderen, schrijft TMZ.

De 59-jarige man verscheen in januari voor het eerst bij de woning van Berry. Hij werd betrapt door de tuinman van de actrice toen hij met de sloten aan het rommelen was.

In maart kreeg de politie een telefoontje van enkele personeelsleden van de 52-jarige Berry, die vertelden dat de man er weer was. Hij had een slotenmaker bij zich en probeerde de woning binnen te komen. De man beweerde de nieuwe eigenaar te zijn van het huis en had vervalste documenten bij zich om dat te willen bewijzen. Naar verluidt was een van de sloten al vervangen.

De man belde vervolgens zelf naar de politie met de bewering dat hij de huiseigenaar was en dat Berry's medewerkers het huis probeerden binnen te dringen. De politie had echter snel in de gaten dat de documenten die de man bij zich had nep waren.

De man werd later gearresteerd wegens de valse documenten en diefstal. Volgens TMZ wist hij overigens niet dat het huis dat hij probeerde binnen te dringen aan Berry toebehoorde.