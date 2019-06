Katja Schuurman (44) en Freek van Noortwijk (30) zijn zaterdag in het huwelijk getreden. De presentatrice en de chef-kok trouwen in de provincie Flevoland.

De exacte plek waar zij trouwden, is nog niet bekendgemaakt. RTL Boulevard meldt dat het stel aan hen heeft bevestigd vrijdagavond al officieel te zijn getrouwd.

De rest van het weekend vieren zij hun huwelijk met familie en vrienden. Ook liet het pasgetrouwde koppel aan hen weten armbanden te dragen in plaats van ringen.

Schuurman trouwde in een jurk met een hoge split en een diep decolleté, die ze uitzocht tijdens de opnames van het TLC-programma Say Yes to the Dress.

Katja Schuurman en Freek van Noortwijk treden in het huwelijk © BrunoPress © BrunoPress © BrunoPress

Koppel is sinds vier jaar samen

Het stel verloofde zich in 2016. Ze waren toen ruim een jaar samen. In juni 2015 werd bekend dat Schuurman en Van Noortwijk een relatie hadden.

"We hebben elkaar ontmoet bij Guts & Glory waar Katja een keer kwam eten. De sfeer was op dat moment optimaal. Tsja, en toen sloeg de vonk opeens over", vertelde Van Noortwijk destijds. Ook liet hij weten dat ze een kwartier na hun eerste ontmoeting seks hadden op het toilet in Guts & Glory, het restaurant van de kok in Amsterdam.

"We zorgen er allebei voor dat de ander het zo fijn mogelijk heeft", aldus de chef-kok in Beau Monde over zijn relatie. "Als de ander de relatie een 8 geeft, hoe kun je er dan voor zorgen dat het een 9 wordt? Door bijvoorbeeld haar voeten te masseren. Misschien niet mijn favoriete bezigheid, maar zij wordt er heel blij van."

Voor Schuurman is het haar tweede huwelijk. De actrice scheidde in februari 2015 van acteur Thijs Römer, die zaterdag ook op haar bruiloft aanwezig was. Samen hebben ze een dochter, Sammie (9). In een reactie zeiden Römer en Schuurman destijds "als vrienden" uit elkaar te zijn gegaan.