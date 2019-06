De relatie tussen Olcay Gulsen en Ruud de Wild is sinds begin juni voorbij. De relatie liep stuk omdat Gulsen merkte dat zij tijd voor zichzelf nodig had, nadat haar ex-vriend James was overleden aan een hartaanval.

"Daardoor ben ik dingen anders gaan bekijken", vertelt de 38-jarige Gulsen in gesprek met Vrouw. "Ik merkte dat ik tijd voor mezelf nodig had. Soms loopt het gewoon anders."

Kort nadat Gulsen in januari brak met haar ex-vriend Frans Ghazi, kreeg zij een relatie met De Wild. "Het was ook niet mijn bedoeling dat ik weer zo snel 'verkering' zou hebben", zegt de voormalig Supertrash-eigenaar en presentatrice. "Ik was echt van plan minstens een jaar single te blijven. Dat was ik sinds mijn achttiende eigenlijk niet meer geweest."

Gulsen vertelt daarbij dat ze in mindere perioden in haar leven niet te lang stil wil staan bij het verdriet. "Natuurlijk heb ik ook weleens een nacht liggen janken, soms zelfs wel twee. Maar daarna is het klaar."

In haar jeugd heeft Gulsen geleerd 'een knop' te hebben. "Die kan ik aan- en uitzetten: nu is het tijd om verdriet te hebben en nu moet het weer even klaar zijn, want er is werk aan de winkel. Met blijven zwelgen in je ellende kom je nergens."

Voormalig koppel was vier maanden samen

Begin juni deelde De Wild het nieuws dat zijn relatie met Gulsen over was. "Vier maanden te gek gehad", schreef de vijftigjarige radio-dj op Instagram. "Aan alles komt een einde. Helaas. Alles wat ik er meer over zeg, doet tekort aan de liefde."

Eind maart werd bekend dat de radioman en de presentatrice samen waren. De Wild viel anderhalf jaar geleden al voor Gulsen, toen de twee elkaar ontmoetten tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Ze spraken begin dit jaar weer af omdat de presentatrice door de dj was gevraagd om mee te werken aan zijn podcast.