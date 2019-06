Cardi B is vrijdag officieel aangeklaagd voor een vechtpartij die in augustus 2018 plaatsvond in een New Yorkse stripclub, meldt TMZ.

De rapper wordt verdacht van geweldpleging en het creëren van een onveilige situatie tijdens een optreden van het hiphoptrio Migos.

De 25-jarige Cardi B, die eigenlijk Belcalis Almanzar heet, werd in oktober 2018 gearresteerd en gaf zichzelf enkele dagen later aan bij de New Yorkse politie. De rapper werd aangeklaagd en kreeg afgelopen april een schikking aangeboden die ze vervolgens afwees.

De advocaten van de slachtoffers claimen nu over nieuw bewijs te beschikken en klagen Cardi B alsnog aan.

Twee vrouwelijke barmedewerkers aangevallen

De Amerikaanse artiest zou in augustus vorig jaar enkele vrienden hebben aangezet om twee vrouwelijke barmedewerkers van de stripclub Angels aan te vallen. Een van deze medewerkers zou een intieme relatie met Almanzars echtgenoot Offset hebben gehad.

Volgens bronnen rondom Almanzar was er echter geen sprake van een gecoördineerde aanval, maar ontstond de vechtpartij omdat iemand een drankje naar haar gooide.