Game of Thrones-acteur Kit Harington heeft de afkickkliniek waar hij een tijdje verbleef weer verlaten.

Harington werd afgelopen week gezien in zijn thuisstad Londen, schrijft E! News, dat ook een foto van de acteur plaatste.

Volgens een ingewijde verliet de 32-jarige Harington de kliniek ongeveer een week geleden. "Het was goed voor hem om even weg te zijn en om even op te kunnen laden zonder prikkels en invloeden van buitenaf. Hij ziet dingen weer wat helderder en is positief over de toekomst."

Naar verluidt liet de acteur zich opnemen omdat hij moeite had met het einde van Game of Thrones. "Hij realiseerde zich: dit is het, dit is het einde", klapte een vriend van de acteur eerder uit de school. "Ze hebben hier jarenlang zo hard aan gewerkt. Hij vroeg zich af: wat nu?"

Harington kroop acht seizoenen in de huid van Jon Snow.